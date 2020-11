Dora Villanueva y Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de noviembre de 2020, p. 29

El monto de los créditos otorgados por la banca a Petróleos Mexicanos (Pemex) no preocupa a las instituciones financieras, puesto que el gobierno ha actuado para que la petrolera cumpla con sus obligaciones, aseguró BBVA México.

No tenemos preocupación por la exposición que la banca tiene a Pemex, porque ha quedado muy claro que el gobierno federal está detrás de Pemex y ha hecho lo necesario para que Pemex pueda cumplir con sus obligaciones; en ese sentido creemos que Pemex es un riesgo soberano , dijo Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA.

A su vez, la agencia calificadora de valores HR Ratings calificó a Pemex como una pérdida neta para el Estado mexicano , debido al incremento en su déficit financiero.

Carlos Serrano, de BBVA, puntualizó que la preocupación que tienen los bancos es la situación financiera de la empresa productiva del Estado y que ésta pueda afectar la calificación del país.

Insistimos que sería deseable que haga cambios en su modelo de negocio para reducir este deterioro financiero y debería hacer dos cambios , refirió el economista. Uno, es que Pemex deje de invertir e insistir en la refinación, ya que es un proceso en el que más dinero se pierde y tiende desaparecer. Apostar hoy a la refinación, más después del resultado electoral en EU, nos parece que no es una buena idea .