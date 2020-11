En ese lapso, conocido popularmente como botonazo , las policías municipales pudieron arrestar a quienes no portaran cubrebocas, aunque sin las funestas consecuencias de mayo pasado, cuando detuvieron al joven albañil Giovanni López, quien murió por la golpiza que le propinaron uniformados de Ixtlahuacán de los Membrillos.

▲ Fernando Beltrán dijo que en el clásico nacional es el momento justo para demostrar de qué está hecho Chivas. Foto Jam Media

Inicialmente se dijo que para el partido se ocuparía sólo 15 por ciento del aforo, unas 7 mil 500 personas. Horas después, la directiva que encabeza Amaury Vergara rectificó vía Twitter y dijo que sólo entrará el 12 por ciento, 5 mil 800 aficionados, para poder llevar a cabo la prueba y demostrar la eficiencia de los protocolos que hemos preparado desde hace meses .

En el plano deportivo, tanto el equipo femenil como varonil de Chivas alistan sus respectivos duelos contra el América y en videoconferencia Fernando Beltrán y Norma Palafox aseguraron que la mentalidad es su fuerte.

El Guadalajara, que juega sólo con mexicanos, no se siente inferior, precisó el Nene Beltrán: “No nos sentimos en desventaja, ni siquiera creemos que los otros equipos tienen mejores jugadores que nosotros; esa es la realidad, al final cuando entramos al campo somos once contra once y ahí es donde se demuestra quién es mejor.

Lo que nos hace fuertes es el equipo, la unión y el querer estar en la final; en mentalidad vamos un paso arriba de todos los equipos , sostuvo Beltrán, quien advirtió que “ya es tiempo de demostrar de qué está hecho Chivas y dónde debe estar. Es una nueva opción para nosotros a pesar de todo lo que hemos vivido este torneo –castigos (por indisciplina), lesiones, etcétera–, es una oportunidad para dar una cachetada”.