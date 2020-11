Angélica Enciso y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 24 de noviembre de 2020, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se hubiera acordado con Estados Unidos enviar al jefe de una banda del crimen organizado a cambio de que el general Salvador Cienfuegos fuera devuelto al país. Precisó que lo que se pidió a esa nación fue que se respetara a México, así como los acuerdos para la cooperación en la materia.

En el caso del ex secretario de la Defensa, sostuvo que no había datos ni indicios de la investigación, por eso, cuando le informaron oficialmente, me llamó a dudar de cómo estaba elaborada la investigación. Cómo, si yo estoy aquí todos los días, recorro todo el país, estoy pendiente. Por eso pedí que se revisara el marco en que se da la cooperación con las agencias de Estados Unidos y pedí que enviaran elementos de prueba. Tengo que agradecer al gobierno de Estados Unidos porque nos atendieron . Precisó que México no hizo amenazas y hay una buena relación de cooperación y de confianza.