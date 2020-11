Córdova consideró que el futuro de la educación pasa por hablar también por el de la ciudadanía y, en ese sentido, la obligación de informarse de los temas públicos, de participar políticamente porque se dice que el voto en democracias es libre, (pero) si no es informado, no es plenamente libre .

El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que la falta del ejercicio de la tolerancia ha llevado a la polarización, lo cual constituye un particular riesgo.

Expuso que la información es fundamental en las sociedades interconectadas para poder cumplir con una de las bases democráticas que es la rendición de cuentas.

El voto en democracia no es solamente una manera de elegir a los representantes, sino, también, de exigir cuentas premiando las buenas acciones de gobierno y sancionando las que no lo son , dijo.