Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 24 de noviembre de 2020, p. 6

En el primer día de parlamento abierto para la reforma del Poder Judicial, que el Senado realizó a distancia, el director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Ariel Alberto Rojas Caballero, cuestionó si éste es el mejor momento para discutir y aprobar una reforma judicial, cuando se vive una pandemia mundial que en México ha dejado más de 100 mil muertos .

Esto, subrayó el magistrado, ha cambiado las prioridades presupuestales, vivimos una crisis económica seria y la pobreza en México se va a incrementar a niveles nunca antes vistos . Refirió que las grandes reformas al Poder Judicial, como la de 1978, la de 1994, incluso la de 2010, se hicieron con suficiencia presupuestaria. En este momento, precisó, el Poder Judicial de la Federación tiene el gran reto de implementar la reforma laboral y ahí compromete recursos muy importantes. Una reforma judicial sin el presupuesto adecuado está condenada a ser letra muerta .