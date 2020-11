E

l pasado día de los Muertos, Emilio Zebadúa González apareció en el escenario pegando una estocada en el centro de la de por sí desvaída resistencia de su ex jefa más reciente, Rosario Robles Berlanga, con quien había sido propiciatorio oficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El operador de muchas de las corruptas maniobras administrativas y financieras en esas oficinas se dijo preparado para ser testigo colaborador y revelar los roles jugados en ese entramado delictivo por la propia Robles y el jefe máximo, Enrique Peña Nieto, sobre todo en cuanto a la utilización de dinero público para financiar campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional.

Un lunes antes, el 26 de octubre del año en curso, la propia Robles había hilado tuits en su cuenta personal para advertir que sabía de los ofrecimientos de impunidad a cambio de delaciones que estaba haciendo la Fiscalía General de la República a algunos de sus ex colaboradores. Aseguró la ex sindicalista universitaria, ex jefa sustituta de Gobierno en la Ciudad de México y ex presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática que en su caso se buscaba que señalara como responsables a ex colegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías .