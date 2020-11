Aunque sigue vociferando el presidente Trump, la Administración de Servicios Generales, a cargo de Emily Murphy, reconoció a Joe Biden como el virtual ganador de las elecciones presidenciales, después de semanas de inacción. El mandatario pidió a sus agencias y departamentos que cooperen. Recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que se debe hacer con respecto a los protocolos iniciales y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo , dijo Trump. Esa oficina tiene a su cargo proveer recursos para la toma de posesión, incluyendo 6 millones de dólares para los gastos. Sin embargo, el magnate sigue impugnando las eleccciones, pero con mala suerte, porque los resultados son en su contra.

a Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria representa a 50 empresas que generan más de 40 mil empleos directos en México a través de diversos esquemas de contratación. Ayer hizo una declaración atendible, por los razonamientos que emplea, en materia de outsourcing. Dice, entre otras cosas, que la iniciativa en materia de subcontratación contiene puntos de discordancia respecto a la Ley Federal del Trabajo. Notablemente, la regulación propuesta no permite un periodo de transición realista a un nuevo esquema regulatorio, lo cual podría tener consecuencias negativas para los más de 4 millones de mexicanos y mexicanas subcontratados en el mercado formal, lo cual es particularmente preocupante en el contexto económico incierto de la pandemia de Covid-19. A su vez, ello ocasionaría pérdidas en sectores e industrias clave para la economía mexicana . En su propuesta, pide que se consideren los siguientes elementos: incrementar el empleo formal; combatir la simulación, elusión y evasión fiscal; dar mayor seguridad y calidad en el empleo a todos los trabajadores, y facilitar la inserción laboral formal de personas en situación de vulnerabilidad (jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT).

Los extraditables

Suceden cosas tan insólitas que muchas personas creyeron la versión de Reuters en el sentido de que el rescate del general Cienfuegos se negoció a cambio de la entrega de un súper capo mexicano a la DEA. La pregunta fue: ¿ narco o narcopolítico? Circularon los nombres de los extraditables y son muchos. El presidente López Obrador desmintió la versión.

Ombudsman social

Asunto: jubilación

Mi trámite de jubilación como laboratorista del Seguro Social se encuentra detenido debido a un error administrativo, ya que en mi comprobante de pago aparecen dos fechas de antigüedad. Yo tendría ya que estar jubilado, pero por ese error mi trámite está detenido, hasta que en mi tarjetón tenga las dos fechas de ingreso igual. En donde estoy haciendo dichos trámites, por la pandemia está parado o no me quieren atender.

Twiteratti

Confirmado, Rosario Robles se une al club de testigos protegidos. Pasamos del no te preocupes, Rosario al no me delates, Rosario .

