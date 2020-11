E

n un discurso pronunciado con motivo de la celebración del Día de la Marina, el secretario del ramo, almirante José Rafael Ojeda Durán, señaló ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que las fuerzas armadas no anhelamos el poder y no tenemos ningún poder, como algunos lo han manifestado , sino disciplina y espíritu de sacrificio . Tal señalamiento debe ponderarse en conjunto con lo dicho el 20 de noviembre por el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, respecto de que el Ejército y sus mandos no buscan ningún tipo de poder ni protagonismo , están comprometidos con la transformación que se encuentra en marcha y son leales a la institución presidencial .

Ambas alocuciones revisten particular pertinencia en la circunstancia actual, tras la detención en Estados Unidos, por cargos de narcotráfico, del general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de Defensa en el sexenio anterior, y la posterior gestión del gobierno mexicano para que la justicia del país vecino lo devolviera a la nación para que la justicia nacional lo investigara.

El episodio fue visto por algunos como resultado de una exigencia de cúpulas castrenses al jefe del Ejecutivo y hasta como un empeño de encubrimiento e impunidad, y puso en el debate el peso político real de los mandos militares en las decisiones gubernamentales.

Es pertinente, en este punto, recordar las singularidades de las instituciones castrenses de México y sus profundas diferencias respecto del resto de los institutos armados de América Latina. Por principio de cuentas, el Ejército Mexicano no fue creado desde el poder, sino que surgió a principios del siglo pasado como heredero de una revolución popular que acabó con el Ejército federal porfirista. Aunque la Armada tiene mayor continuidad institucional, sus antecedentes se remontan a la defensa del país ante las diversas intervenciones extranjeras ocurridas en el siglo XIX, y fue consolidada por los gobiernos posrevolucionarios. De hecho, apenas en 1944 adquirió un sitio propio en el gabinete presidencial, cuando la vieja Secretaría de Guerra y Marina fue dividida en la Secretaría de la Defensa Nacional –que tiene bajo su mando al Ejército y a la Fuerza Aérea– y la Secretaría de Marina, responsable de la Armada de México.