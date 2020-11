Afp y Ap

Periódico La Jornada

Martes 24 de noviembre de 2020, p. 34

Guatemala. El Congreso de Guatemala dio marcha atrás a un polémico presupuesto de la nación para el próximo año, cuya aprobación desencadenó protestas contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei y el Legislativo debido a que recortaba fondos para la atención de la salud y la educación.

Con la finalidad de mantener la gobernabilidad y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto , informó ayer el presidente del Parlamento, el oficialista Allan Rodríguez, quien calificó de acto terrorista la irrupción el sábado pasado de un millar de manifestantes en el Congreso, donde prendieron fuego a varias oficinas.

El Congreso unicamaral, de mayoría formada por oficialistas y partidos afines, aprobó el martes pasado un presupuesto para 2021 propuesto por el Ejecutivo, de casi 12 mil 800 millones de dólares, el más alto en la historia del país.

Varios sectores criticaron que el proyecto privilegiaba el desarrollo de infraestructura para beneficio de las constructoras, mientras desestimaba el combate a la pobreza, que afecta a 59.3 por ciento de los casi 17 millones de habitantes, según cifras oficiales, así como la educación y la salud, cuando la pandemia deja más de 4 mil muertos y cerca de 120 mil contagios.

Con la suspensión, ahora los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, de lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por unos 10 mil 390 millones de dólares.

Sin embargo, no estaba claro qué pasará ahora con la política presupuestaria del próximo año. Roberto Alejos, ex presidente del Congreso y ex constituyente, indicó que la junta directiva del legislativo por sí sola no puede detener el trámite del presupuesto.