La creciente presión para iniciar la transición, empezando con la decisión de la GSA, se intensificó ayer, cuando más de 160 líderes empresariales exigieron que Murphy reconociera a Biden como presidente electo en una carta abierta, donde advirtieron que no compartir recursos e información vital con un gobierno entrante pone en riesgo la salud pública y económica y la seguridad de Estados Unidos .

Al mismo tiempo, durante los últimos días un número creciente de legisladores federales republicanos empezó a romper con el presidente sobre del asunto, y ayer se sumaron algunos de los más influyentes. El senador veterano Lamar Alexander declaró que Trump debería poner al país primero y permitir la transición presidencial, advirtiendo que cuando uno está en la vida pública, la gente recuerda lo último que hiciste .

Otros senadores, como Rob Portman, igual que Alexander, alineado con Trump durante mucho tiempo, expresaron que era hora de proceder con la transición.

A la vez, más de 100 ex funcionaros republicanos de seguridad nacional e inteligencia –incluidas figuras como el ex secretario de Seguridad Interna Tom Ridge, el ex director de Inteligencia Nacional John Negroponte, y el ex jefe de la CIA Michael Hayden– firmaron una declaración en la cual denunciaron que la negativa de Trump a aceptar su derrota y permitir una transición pacífica y ordenada constituye una amenaza seria al proceso democrático y que era tiempo de que el liderazgo republicano exigiera al presidente públicamente que ponga fin a su asalto antidemocrático sobre la integridad de la elección presidencial .