Martes 24 de noviembre de 2020, p. 35

Cuernavaca, Mor., Unos 300 elementos de la Guardia Nacional (GN), con apoyo de efectivos del mando coordinado del gobierno del estado, desmantelaron dos plantones-campamentos que ejidatarios mantenían desde 2016 en San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala, a las orillas del río Cuautla, para impedir que termine la construcción del acueducto del Proyecto Integral Morelos (PIM).

La operación se realizó alrededor de las dos de la madrugada del lunes pese a que, de acuerdo con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), los campesinos cuentan con 19 amparos vigentes y suspensiones de plano contra el proyecto.

Los labriegos llevaban cuatro años y tres meses impidiendo que se lleven el agua del cauce a la termoeléctrica ubicada en Huexca, la cual, según la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzará a operar en diciembre.

Como a las dos de la madrugada llegaron como cinco camiones con policías de la Guardia Nacional. Nos dijeron que nos venían a desalojar, pero no nos enseñaron ningún papel , relató Martha López Gaspar.

Mi esposo les mostró un amparo que teníamos, pero dijeron que ellos no querían (ver) ningún amparo, y que nos saliéramos , agregó la mujer, integrante del ejido de San Vicente las Piedras, municipio de Ayala.

En uno de los campamentos había tres campesinos y en el otro menos de una decena, muy pocos en comparación con el número de uniformados federales y estatales antimotines desplegados para desmantelar los plantones: 300 elementos de la GN y unos 100 policías estatales del mando coordinado.

En 30 minutos, los uniformados, según narraron los ejidatarios, desmantelaron los dos campamentos instalados a orillas del río Cuautla, a unos metros de la planta tratadora de aguas de Cuautla.

Con los plantones, los labriegos del oriente de Morelos impedían que se lleven el líquido que 32 ejidos (la mayoría de Ayala, municipio donde nació el general Emiliano Zapata) y 12 pequeñas propiedades integradas en la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) tienen concesionada por un decreto presidencial de 1926.