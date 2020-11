David Korenfeld, director de la Conagua en el sexenio pasado, al anunciar en 2013 la terminación de la obra, dijo que con ella no iban a pasar más de 850 metros cúbicos por segundo de agua a la capital de Tabasco. Montoya consideró que la compuerta Macayo en los días pasados –cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se abrió e inundó las zonas pobres– si no se hubiera operado habría ocasionado una inundación de al menos dos días en Villahermosa.

En el libro blanco del PHIT de la Conagua, realizado al cierre de la administración panista, se indica que las principales razones por las cuales lo realizado por el PICI no logró contener los efectos de las condiciones extremas ocurridas en 2007 consistieron básicamente en que, de las estructuras de control, bordos, lagunas de inundación y otras que fueron propuestas, sólo la obra de control del Carrizal estaba en construcción cuando ocurrió el evento meteorológico; a muchos bordos que se habían concluido les habían sido abiertos cortes o ventanas, otros no se habían terminado y algunos más no se habían iniciado .