Lunes 23 de noviembre de 2020, p. 13

Hacer frente a quienes consideran que las ciencias sociales no sirven al país y no deben recibir presupuesto es uno de los grandes retos que tiene en pleno siglo XXI el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que cumple 90 años. Su director, Miguel Armando López Leyva, declara en entrevista que siguen en boga tendencias de diversa índole que plantean que las ciencias sociales carecen de utilidad y que, por lo tanto, no son financiables o importantes .

Ahí está, agrega, el reciente ejemplo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que hace unas semanas suspendió la carrera de sociología por falta de presupuesto.

En estos tiempos que parecen más inciertos que nunca, alude el investigador, los estudios de la sociedad y del comportamiento humano se enfrentan a tensiones de distintas procedencias que pretenden cuestionar su papel en la sociedad. Y resulta paradójico que hoy, cuando es más necesaria que nunca su intervención para evaluar causas, efectos y significados de los fenómenos que enfrenta la humanidad, existan tendencias que le restan importancia.

En su visión, lo que los científicos sociales deben hacer para enfrentar este embate es difundir lo que hacen y ser enfáticos en cuál es su importancia.

Hoy, es clarísimo lo esencial de la medicina o de la biología para buscar una vacuna contra la Covid-19, y pareciera no ser tan obvia la relevancia de las ciencias sociales. Pero están en la base de todas las decisiones que se toman en este contexto, y la sociología es justamente uno de los motores de análisis.

Fundado el 11 de abril de 1930, durante el rectorado de Ignacio García Téllez, el instituto ha buscado estudiar, explicar y comprender sucesos como el movimiento estudiantil de 1968, la génesis y el desarrollo de los partidos políticos mexicanos o el caso de las dictaduras latinoamericanas.