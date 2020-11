Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Lunes 23 de noviembre de 2020, p. 9

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto que propone otorgar amparo para que se transparente la investigación sobre la denuncia contra el ex arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, acusado de ocultar información sobre 15 sacerdotes sospechosos de pederastia.

El caso surgió a raíz de que, el 19 de diciembre de 2016, Rivera Carrera declaró: Yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta. De hecho, aquí en la arquidiócesis al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros.