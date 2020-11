Ángeles Cruz Martínez

Las personas con síntomas de Covid-19 siguen llegando tarde a los hospitales. Aunque en la última semana el indicador pasó de cuatro a 3.3 días en promedio, todavía es un retraso importante, afirmó José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa). Lo ideal es que los pacientes se acerquen a las unidades médicas dentro de las 24 a 48 horas siguientes al inicio de síntomas de la infección respiratoria. Es la manera de lograr una atención oportuna o la identificación de los riesgos de presentar complicaciones graves.

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el funcionario presentó el reporte sobre el comportamiento de la pandemia en el país. Indicó que entre sábado y domingo se confirmaron 9 mil 187 casos de Covid-19, lo que refleja un nuevo récord desde que inició el repunte de la enfermedad en el país en la semana epidemiológica 41 (del 4 al 10 de octubre).

También se agregaron 303 decesos, con lo que el registro acumulado llegó a un millón 41 mil 875 personas que han enfermado y 101 mil 676 muertes.

No obstante, de la revisión de la página oficial de información sobre la pandemia de Covid-19 (coronavirus.gob.mx) las cifras de incremento no se podían corroborar porque no había sido actualizada. Hasta ayer el sitio tenía la información correspondiente al viernes 20 de noviembre.