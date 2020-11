L

a triste vanidad del triunfo. Gloria mundi (sic transit), el filme más reciente en la prolífica carrera del francés Robert Guénédiguian (Marius y Jeannette, 1997), es también el más pesimista; al menos, el más desencantado. La acción se sitúa, como es costumbre en el realizador meridional, en su natal Marsella, y sus protagonistas son, como cabe esperar, el mismo grupo de comediantes fieles que le han acompañado casi siempre. Guénédiguian es tal vez el mayor representante actual de un cine popular francés interesado en rescatar las voces menospreciadas de obreros, sindicalistas, inmigrantes o pequeños comerciantes sin presencia relevante en las comedias o dramas de mayor éxito en las pantallas galas. En este sentido, cada nueva película suya representa un barómetro social de las aspiraciones, logros y frustraciones de esa clase trabajadora, los últimos convidados a un banquete de prosperidad neoliberal actualmente en crisis. Y es justo esa crisis de valores –ese déficit moral insuperable–, el asunto principal de Gloria mundi .

El arranque de la película consigna dos eventos cruciales en la vida de dos familias unidas entre sí. El nacimiento de la pequeña Gloria, hija de Mathilde (Anaïs Demoustier) y la salida de la cárcel del viejo Daniel (Gérard Meylan), luego de más de 20 años de encierro, cuyo mayor anhelo es conocer a su nieta, reconciliarse con su hija a la que apenas conoce y encontrar abrigo afectivo en un nuevo clan familiar que él imagina armonioso, y que, sin embargo, está a punto de desintegrarse. Una mujer madura y recia, Sylvie (Ariane Ascaride), ex esposa de Daniel, y ahora pareja de Richard (Jean-Pierre Darrousin), el nuevo sostén de la familia, procura volverse el punto de cohesión de todos sus seres queridos.