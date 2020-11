A

unque Santos Laguna no pudo superar el repechaje y el Atlas no se mueve del último lugar de la tabla de cocientes, Alejandro Irarragorri está de plácemes. La FIFA avaló su maniobra antideportiva, apuntalada por la Federación Mexicana de Futbol, para que no haya descenso durante seis años, así que puede seguir en la hamaca con sus equipos y con la Liga Mx flotando en la mediocridad.

Para nadie es un secreto que Grupo Orlegi fue el principal impulsor para abolir el descenso-ascenso, algo que con mucha dignidad combatieron los equipos Leones Negros, Correcaminos y Venados, los cuales ahora deberán pagar el costo del juicio llevado hasta el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). Perdieron en los tenebrosos túneles de esas instancias, pero su triunfo moral es incuestionable.

El deporte aquí, en China o en Marte, es cosa de pundonor y esfuerzo, de lucha en la cancha, no de dinero y pactos bajo el escritorio. Pactos que, por cierto, un día valen y al otro no. Que se implementan para beneficiar a un puñado de malos apostadores, dueños que no saben perder, y antes de ver devaluadas sus franquicias por su evidente ineptitud, han recurrido una y otra vez a acuerdos ignominiosos.

El Atlas luce condenado a erogar 120 millones de pesos, mientras el penúltimo de la tabla de cocientes deberá pagar 70 y el antepenúltimo 50, por eso Irarragorri ahora impulsa la idea de que mejor los 18 equipos del máximo circuito se dividan los 240 millones de pesos anuales para apuntalar a la Liga de Expansión; les tocaría dar 13.3 millones y así (por enésima vez) él evitará su quiebra, máxime que hay penalización para los que reincidan: si su equipo vuelve a quedar último deberá pagar 140 mdp.

A la FIFA (los fifos les decía Miguel Mejía Barón) y al TAS no les interesa que el nivel del futbol mexicano crezca, sólo saben que se trata de un socio que apoya a Estados Unidos hacia el Mundial 2026 y no quedó sino avalar. El argumento de una crisis económica propiciada por la pandemia no justifica la aberración de eliminar el descenso, ninguna otra liga lo ha hecho, y acá se anunció antes de la aparición del flagelo.