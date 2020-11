J

ustamente un año atrás, Yeidckol Polevnsky, entonces secretaria general en funciones de presidenta del comité nacional de Morena, llegó a Monterrey para participar en un acto del Tec y, en el automóvil que la transportó en la ciudad, se hizo acompañar rumbo a una reunión con militantes morenistas por Abel Guerra Garza, uno de los principales dirigentes de grupos locales en el Partido Revolucionario Institucional, lo que confirmó que estaba negociando la salida del PRI de su esposa, Clara Luz Flores, presidenta del municipio de General Escobedo, para buscar, como externa, ser postulada en 2021 a la gubernatura de Nuevo León por el partido de la presunta regeneración nacional (https://bit.ly/3lZdivm).

Luego del indicio de aquel 22 de noviembre de 2019, Clara Luz renunció al PRI en febrero de 2020 y ayer, en ausencia física, estuvo presente en los forcejeos a favor y en contra del procedimiento que Mario Delgado, presidente en proceso de aprendizaje de lo que son las reyertas por cargos y candidaturas en la izquierda electoral (antes, PRD; ahora, Morena), pretende implantar para allanar el camino a la mencionada Clara Luz Flores.

Reunido con morenistas, el todavía priísta Abel Guerra (dos veces presidente municipal de Escobedo, además de ex diputado local y federal, y ocupante de varios cargos públi-cos y partidistas) advirtió en diciembre de 2019 que si su esposa no fuera en las encuestas 10 puntos arriba del segundo lugar no va a ser candidata, y apoyamos al que esté. Pero si está arriba, y no la quieren postular, pues entonces no va a ser, porque ustedes no la van a postular: voy a ser yo, por Morena o por el PAN, estoy invitado por los dos. Y en (el municipio de) Escobedo: no se confundan, la gente vota, perdónenme, estoy diciendo muchas babosadas, pero estoy entre gente muy discreta. En Escobedo la gente vota por Clara porque es mi esposa; en la mitad de las casas de Escobedo vas a encontrar mi foto (https://bit.ly/3pW2BMO).

Manuel Velasco Coello, virtual jefe sexenal del Partido Verde Ecologista de México, ha anunciado que Clara Luz será su candidata al relevo del políticamente extenuado Jaime Rodríguez Calderón. Y, así como se pretendió hacer en San Luis Potosí para favorecer al verde Ricardo Gallardo Cardona (maniobra que los morenistas locales impidieron), en Nuevo León se firmó un acuerdo de alianza con los partidos Verde, del Trabajo y Nueva Alianza (que conserva registro estatal).