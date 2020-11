E

stamos a un mes de Nochebuena –de un año terriblemente malo –pero una noticia pudiera iluminar al mundo: la vacunación contra el Covid-19 con suerte comenzará en menos de tres semanas, según anunció el jefe del programa del gobierno federal WarpSpeed (máxima velocidad) en una entrevista con la cadena CNN, citada por Bloomberg. El 11 o el 12 de diciembre serán inmunizadas las primeras personas en Estados Unidos, en todos los estados, en todas las áreas donde los departamentos de salud estatales nos habrán dicho dónde entregar las vacunas , dijo. Mientras tanto, en Gran Bretaña el diario The Telegraph informó que la vacuna de Pfizer y BioNtech podría obtener la autorización hacia fines de la presente semana, incluso antes de que la fórmula reciba la aprobación de reguladores en Estados Unidos. El gobierno británico ordenó 40 millones de dosis y espera tener disponibles hacia fines de año 10 millones de vacunas, suficientes para proteger a cinco millones de personas, si los reguladores autorizan. Volviendo a Estados Unidos, los planes actuales prevén una meta alrededor de mayo: 70 por ciento de la población estará inmunizada, lo que permitiría que se produzca una verdadera inmunidad colectiva , aseguró Slaoui, quien antes fue jefe de operación de vacunas del laboratorio GlaxoSmithKline. Sin embargo, la tramitología puede demorar los planes. Un panel asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se reunirá el 10 de diciembre para discutir una autorización de emergencia. Pfizer y BioNTech han solicitado esa autorización para su producto. Si bien no podemos predecir cuánto tiempo llevará la revisión de la FDA, la agencia revisará la solicitud lo más rápidamente posible, sin dejar de hacerlo de manera exhaustiva y con base en la ciencia para que podamos ayudar a poner a disposición una vacuna lo antes posible , tuiteó ayer el comisionado de la FDA, Stephen Hahn. Si se vacuna a una abrumadora mayoría de personas, con una vacuna altamente eficaz, podemos llegar razonablemente rápido a la inmunidad colectiva, que sería un manto de protección para el país , dijo Anthony Faucia a la cadena de CBS. Fauci es el principal estratega y ha tenido fuertes enfrentamientos con el presidente Trump. Eso sucede en Estados Unidos ¿y México? El gobierno ha suscrito múltiples acuerdos para tener acceso a la vacuna. Pero aun contando con ella, nuestro país y el mundo enfrentarán un crecimiento de contagios y fallecimientos los próximos meses. Este será probablemente el periodo más oscuro , asegura Julia Marcus, epidemióloga de la Escuela de Medicina de Harvard. Creo que podemos esperar que el momento más difícil de la pandemia sea estos próximos meses, tanto en términos de desafíos relacionados con el aislamiento social y la devastación económica, como con la enfermedad y la muerte , señaló la científica, citada por The New York Times. En México el doctor Hugo López-Gatell dice que viene un periodo muy complicado de ahora a marzo.