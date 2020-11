Visitas a la Basílica de Guadalupe, contra el derecho a la salud

L

os derechos a la vida y a la salud no pueden estar sujetos a negociación, menos en este momento. Discutir si se cierra o no la Basílica de Guadalupe y dejar abierta la posibilidad de permitir que millones de peregrinos visiten la imagen que se tiene en ese adoratorio, es actuar contra esos derechos.

En su momento, la jerarquía católica ha señalado que no se aceptará la instalación de grupos de peregrinos en estas fiestas guadalupanas, pero que se permitirá la entrada a visitar la imagen. Esto viene a ser lo mismo, ya que permitirá el acceso a la ciudad de grandes multitudes, aunque sea de pisa y corre, cuando se están recriminando precisamente las aglomeraciones. La vida de miles está en peligro, incluida la de los propios caminadores. No se afectan creencias si se trasladan fechas a situaciones posteriores. En todos los pueblos y ciudades hay formas de adorar a sus dioses y vírgenes. No apelo a mi posición de no creyente en este escrito, sino a mi derecho como ciudadana de la tercera edad, cuya vida está en inminente peligro, como la de miles que están en mi misma situación en la Ciudad de México.

Teresa Gil

Acerca del congreso en el Instituto Politécnico Nacional

El 30 de septiembre de 2014, a escasos cinco días de los fatídicos acontecimientos de Ayotzinapa, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en un inusitado gesto de apertura política (motivado, sin duda, por el delicado ambiente de exasperación ciudadana debido a la masacre de los estudiantes normalistas), reconoció al reciente y vigoroso movimiento estudiantil del Poli y ofreció diálogo y respuesta inmediata a sus peticiones.

Los estudiantesß inconformes, quienes en conjunto reclamaban la democratización de la institución, en lugar de exigir la autonomía del Politécnico, en un lapsus imperdonable, sólo entregaron un pliego petitorio de 10 puntos con asuntos nimios, la mayoría de los cuales fueron aceptados sin dilación a tan sólo tres días del diálogo inicial.

La posterior propuesta conjunta para hacer un Congreso Nacional Politécnico, con el propósito de refundar la institución, ha sido, desde entonces, constantemente obstaculizada por las autoridades educativas a tal grado que a la fecha –seis años después de iniciado el movimiento– ni siquiera se tiene definida la comisión que debe convocarlo.

Con el nombramiento de un nuevo director general del IPN, dentro de la inercia renovadora de la Cuarta Transformación , la comunidad tiene la oportunidad histórica de liberarse del espejismo de dicho congreso, reorganizarse y exigir, conjuntamente con la nuevas autoridades, o por sí sola, los cambios que requiere la institución, que ineludiblemente desembocarán en la tan merecida autonomía para el Politécnico, largamente escamoteada por los gobiernos neoliberales.

Isaías Espinosa, arquitecto, generación 65-69, ESIA