▲ Chris Christie, ex gobernador republicano, comentó recientemente que Trump debe reconocer su derrota y aseguró que el equipo legal encargado de revertir la elección es una vergüenza nacional . Foto Afp

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 23 de noviembre de 2020, p. 34

Nueva York., El intento sin precedente en la historia de Estados Unidos de Donald Trump de subvertir el resultado de la elección nacional, una injerencia presidencial asombrosa en el proceso democrático, sigue nutriendo el debate nacional sobre si lo que se está atestiguando es un tipo de golpe de Estado o una maniobra engañosa para consolidar su poder nacional una vez fuera de la Casa Blanca.

Trump ha hablado directamente con funcionarios y legisladores estatales republicanos para presionarlos a resistir certificar los resultados en sus respectivos estados (la mayoría de los cuales lo harán entre ahora y fin de la semana) o hasta contemplar algo tan extremo como anular el resultado oficial en varios territorios donde ganó el demócrata Joe Biden y así ignorar la voluntad popular e instalar a electores que votarán por Trump en el Colegio Electoral cuando sesione el 14 de diciembre.

Batallas en tribunales

A la vez, su campaña continúa con la batalla y ha presentado, hasta la fecha, 33 demandas legales en varios estados, 31 de las cuales han sido descartadas por los jueces por falta de evidencia. El sábado, un juez federal en Pensilvania descartó un proceso legal del equipo de Trump para anular boletas, es el fracaso mayor en estos esfuerzos.

La estrategia no es necesariamente ganar estas demandas sino descarrilar el proceso de conteo y certificación de voto, fase actual del proceso electoral que culminará en la mayoría de los estados claves a finales de esta semana (todos deben ser concluidos para el 8 de diciembre).

De ahí, la próxima fecha clave es el 14 de diciembre, cuando sesione el Colegio Electoral y culmina el 6 de enero, cuando el voto del Colegio Electoral es contabilizado por el Congreso federal. Se espera que Trump podría buscar cómo entorpecer o manipular cada uno de estos procesos. Lo único que supuestamente no está sujeto a cambio, bajo la Constitución, es que a las 12 horas del 20 de enero concluye el periodo del actual presidente y vicepresidente.

Los republicanos, cuya cúpula hasta ahora se ha mantenido fiel al presidente, se han encontrado desde la elección entre respetar la supuestamente sagrada voluntad del pueblo expresada en las urnas o complacer al líder de su partido.

Trump ha mostrado durante más de cuatro años que está dispuesto a atacar a todo republicano que no se subordine o muestre suficiente lealtad, incluyendo despedir a una creciente lista de integrantes de su propio gabinete y otros altos funcionarios. La semana pasada corrió, por Twitter, a Chris Krebs, encargado de la agencia de seguridad cibernética del Departamento de Seguridad Interna, por declarar que el proceso electoral había sido seguro y que las quejas de fraude carecían de sustancia, o sea, contradiciendo al jefe.

Pero cada día aparecen más grietas en el dique republicano. Aunque el liderazgo se mantiene leal por ahora, varios legisladores federales, los senadores Mitt Romney, Marco Rubio y Pat Toomey y la influyente diputada Liz Cheney, junto con cada vez más legisladores estatales, se han atrevido a expresar lo obvio: que el presidente fue derrotado por Biden.