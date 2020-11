L

a ciencia, bien entendida, no es religión ni gobierno. Sí antídoto contra el opio de los pueblos. No se le debe endiosar, sino cuestionarla siempre. En eso consiste su potencia. Se opone al pensamiento fanático, la superstición, la pereza mental y la falsa magia. El verdadero pensamiento mágico es otra cosa, milenario, sagaz y respetable. En cuanto a la ignorancia, la hay de dos tipos: la inevitable de la indigencia, y la deliberada de los que deciden no saber, poniendo en duda lo que se sabe sin molestarse en entender. Así como muchos que podrían leer prefieren no hacerlo.

Llegados a nuestros días y años de riesgos de salud, ambientales y alimentarios, este asunto de la ignorancia y el conocimiento cobra interés. Viendo los acontecimientos reaccionarios en Estados Unidos, Brasil y Europa, adquiere una relevancia política sin precedente, ni siquiera en tiempos del fascismo histórico. ¿Estamos ante el huevo de la serpiente? La victoria cultural de Trump es innegable. Dio base masiva (70 millones de votos) a las ideas más delirantes, paranoicas, fundamentalistas e infundadas, les imprimió un sello de legitimidad alarmante tras cinco años de envilecer la verdad y la política, que miren que ya era vil antes de su resistible ascenso, como dijera Brecht.

El evento del Covid-19 sucede en la naturaleza, no depende de lo que pensemos, creamos o se nos antoje. Llegados al pico invernal de la pandemia que ha consumido el 2020, estamos más socráticos que nunca. La epidemia sigue, y con ella sus efectos, no por conocidos más controlables mediante recursos hospitalarios, paliativos y cuarentenas.

Hay distintas formas de leer el fenómeno. Unos sacan estadísticas y hacen proyecciones con seriedad. Otros buscan afanosa y millonariamente la santa vacuna. Para algunos es un invento de Bill Gates, o un ataque biológico de la pérfida China. O un anillo al dedo. Para otros más, un resultado esperable de la globalización y la industrialización brutal de lo que comemos, bebemos y respiramos; para éstos, el culpable de la pandemia es el capitalismo.

Nada de lo mencionado cambia el hecho de que se extiende por todo el planeta un virus muy contagioso y frecuentemente dañino para el cual no existe cura o vacuna, y se le combate en arduas escaramuzas farmacológicas desde sistemas de salud disfuncionales ante la magnitud del reto. Pero, típico del capitalismo, la pandemia resulta muy redituable para las farmacéuticas y los siempre ganones de la telecomunicación digital. Como documentara Naomi Klein, los desastres son un gran negocio. El terrible fin del hielo ártico, que avanza mientras usted lee estas líneas, pone en los cuernos de la luna los valores de mineras, petroleras, constructoras y armeras. La guerra seguirá siendo redituable. El hambre es negocio, y la obesidad también.