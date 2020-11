En el caso particular de México, las necesidades creadas por la pandemia han dado lugar a la impartición de las clases a distancia utilizando Internet, al igual que la red nacional de canales de televisión, con el propósito de que todos los niños y jóvenes puedan continuar con su preparación escolar. Por ello podríamos decir que el avance tecnológico logrado durante la pandemia ha constituido un efecto positivo del Covid, similar al logrado por muchas empresas, que han logrado ya desempeñar buena parte de sus actividades en casa, tal como sucede en las naciones más desarrolladas, haciendo ver al gobierno que la educación también puede realizarse a distancia sin la necesidad de que niños y jóvenes acudan a la escuela. Ello podría significar un ahorro importante para el futuro, en la medida que equipar a los estudiantes con equipos de ­cómputo seguramente representa un costo menor que el de la construcción y el mantenimiento de las escuelas, tal como las conocemos hoy día, lo cual podría pensarse como una gran revolución educativa.

Sin embargo, antes de pensar en esta posibilidad, es necesario saber con la mayor exactitud posible cuál ha sido el impacto del proyecto Aprende en casa a lo largo de la pandemia, para lo que sería necesario, no sólo saber cuántos estudiantes tuvieron acceso a las clases transmitidas tanto por televisión como por Internet, sino qué tanto pudieron aprender e interesarse por los temas tratados en clase, cuáles fueron las dudas que quedaron sin respuesta durante las clases y cuáles las capacidades y habilidades de los maestros para responder a los cuestionamientos de sus estudiantes, sabiendo, además, que para ello no sería suficiente hacer estudios aplicados a muestras de estudiantes y docentes, sino utilizar pruebas nacionales, como las realizadas anteriormente y aplicadas a la totalidad de los estudiantes, como en su momento fueron aplicadas las pruebas de Enlace y de manera especial la última de éstas, aplicada al final del ciclo escolar 2014-2015, lo que nos permitiría no sólo conocer y medir el impacto seguramente negativo del Covid-19, sino también como resultado del desbarajuste educativo generado durante el gobierno de Peña Nieto y conocer así el impacto real que han tenido los avances realizados hasta ahora, con la cobertura territorial de la televisión y particularmente con la conexión de las escuelas a la web nacional.

Sé que esta propuesta es ambiciosa y puede resultar costosa, pero no tengo duda de que vale la pena por dos razones: la primera es, como lo he afirmado, la única manera de saber qué tanto hemos logrado y qué tanto hemos perdido, tanto a escala nacional como en cada una de las entidades y regiones urbanas y rurales del país. La segunda es la recuperación de la cultura de las evaluaciones, cuya aceptación había venido creciendo año con año, hasta el inicio del mismo sexenio mencionado, cuando las evaluaciones fueron utilizadas principalmente para desprestigiar al sector magisterial, haciéndolo injustamente responsable de todos los problemas de la educación nacional.

La realización de una evaluación que incluya a todos los estudiantes de primaria alta, de secundaria y de bachillerato al final del ciclo escolar 2020-21, que para el caso del bachillerato incluyese a los estudiantes de cada grado, además de evaluar a los estudiantes en materia de ciencias naturales, constituiría un avance realmente importante, sin la menor duda.

*Director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa