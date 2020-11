Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 22 de noviembre de 2020, p. 9

En el estado de Guerrero, las poblaciones obligadas a desplazarse forzadamente para huir de la violencia no sólo sufren el acoso de grupos criminales, sino que también son revictimizadas por las autoridades, quienes en muchas ocasiones no les brindan el apoyo que requieren y no se hacen presentes en diversas regiones por miedo a ser atacadas.

Así lo indicó Sergio Martín, coordinador de proyectos de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), quien lamentó que el éxodo de estos grupos hoy se ha vuelto todavía más difícil, pues muchos de ellos tratan de huir hacia Estados Unidos y por lo tanto se vuelven susceptibles a ser detenidos y abusados en la frontera norte.

Estas comunidades de Guerrero se han tenido que desplazar porque se volvieron un objetivo del crimen organizado, pero después son estigmatizadas y entran en un círculo de revictimización. Su escapatoria ahora es más difícil por el endurecimiento de las políticas migratorias , que complican su tránsito por diversas zonas del país, dijo en entrevista.