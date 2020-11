Aunque la primera fase del tratamiento concluyó en marzo de 2010 y Éder se veía mejor, el dueño de la clínica convenció a la familia de que el joven todavía no se había recuperado del todo y extendió su estancia hasta finales de ese mismo año.

Desgraciadamente, encontré una clínica que se llamaba Salva tu Vida, a cargo de Fernando Sandoval Díaz, que me llamó la atención porque hablaba de desintoxicación a base de sauna y sueros vitaminados. Tomé la mala decisión de internar a mi hijo el 18 de octubre de 2009 , recuerda en entrevista con La Jornada Graciela Villagómez, madre del muchacho.

A la gente no la rehabilitan, la humillan

En su afán de salvar de las adicciones a sus seres queridos, muchas familias han optado por internarlos en centros de rehabilitación que en realidad no cuentan con ningún tipo de manejo terapéutico y en donde se les expone a sufrir abusos y vejaciones, participar en actos delictivos e incluso ser blanco de desaparición.

“A mi hijo le hicieron el castigo de ‘la playita’, que consiste en sentarlo en una silla, amarrarle una franela en la cabeza y echarle agua para asfixiarlo. A las jovencitas las vestía como geishas para prostituirlas y a los muchachos se los llevaban con armas largas a cobrar derecho de piso en antros de Naucalpan, Coacalco y Ecatepec”, señaló Villagómez.

A la gente no la rehabilitan: la maltratan, la humillan, la sobajan y la tienen muerta de hambre. Duermen en tapetes o en sábanas, los bañan a manguerazos y les dan de comer en latas. Son lugares que, incluso, reciben a delincuentes que se están ocultando , aseguró la mujer.

Aunque ha logrado que Fernando Sandoval sea investigado e incluso sentenciado a 45 años de cárcel por los abusos cometidos contra diversos pacientes, Graciela Villagómez no ha conseguido saber el paradero de su hijo Éder. Mientras la autoridad no regule esos lugares, van a seguir pasando estas cosas. No rehabilitan a los pacientes: sólo están enriqueciéndose a costa del dolor de la familia y del enfermo .

Regulados, sólo una quinta parte de los anexos

Surgidos en su momento como una alternativa para atender a las personas con problemas de adicción que no podían pagar clínicas costosas, buena parte de los anexos son lugares que aparecen y desaparecen sin rendir cuentas al gobierno, y donde los pacientes están a merced de la voluntad de quien dirige las supuestas clínicas .

De acuerdo con el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Gady Zabicky, de los alrededor de 2 mil 800 centros de rehabilitación que existen en el país, únicamente 500 (17.8 por ciento) están debidamente registrados, y aunque el funcionario subraya que las violaciones de derechos humanos no ocurren de forma generalizada en estos sitios, admite que buena parte de ellos operan en un ambiente de opacidad y falta de control.

“La cifra (de clínicas de rehabilitación) puede subir y bajar, porque hay algunas que desaparecen y otras nuevas que nacen. En muchos lugares resulta más sencillo poner un centro de atención para adicciones que un carrito de hotdogs”, reconoce el siquiatra y adictólogo en entrevista.

“La barda perimetral de los anexos se presta para que haya gente privada de la libertad, trata de blancas o que haya escondido algún homicida. Se vuelve como una zona de tolerancia, un lugar donde tampoco entra la policía frecuentemente porque no es su atribución, a menos que haya una denuncia”, apunta Zabicky.