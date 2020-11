Además, la iniciativa no menciona con suficiente claridad cómo se va a apoyar a ejidatarios, indígenas y pequeños productores en la obtención de licencias de cultivo, limita la siembra a una hectárea y pone requisitos de seguridad e infraestructura muy difíciles de cumplir para las comunidades marginadas.

Aunque la iniciativa de ley para despenalizar el uso lúdico de la cannabis tiene algunas carencias importantes, entre ellas que no descriminaliza totalmente la posesión de la planta ni impulsa programas educativos sobre el tema para los jóvenes, es un avance loable y debe aprobarse en la Cámara de Diputados, consideraron activistas y expertos en temas de regulación.

Pese a ello, estimó Ponce, la nueva ley protege el mercado local de las importaciones y ayudará a generar una considerable derrama económica, con un valor potencial de mil millones de dólares de aquí a 2025, por lo que llamó a que la Cámara de Diputados la apruebe y la revise dentro de un año para mejorarla, como lo establece uno de los artículos transitorios.

Por su parte, Jane López, integrante del Movimiento por la Legalización 4-20-20 MX, indicó que en la norma aún debe especificarse que los padres que suministren a sus hijos productos con cannabis sicoactivo por motivos terapéuticos no deben ser criminalizados, y señaló que hubiera sido deseable incluir programas educativos sobre el tema.

La iniciativa aprobada el jueves por el Senado “se enfoca mucho en la obtención de licencias, el comercio y el cultivo para reactivar la economía, pero no habla de la educación. Me hubiera gustado que se reformaran las leyes educativas para hablarle a los jóvenes del tema, de las consecuencias de salud del consumo temprano y de que no ha funcionado el sistema prohibicionista, en vez de sólo decir ‘las drogas matan’”.