De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 22 de noviembre de 2020, p. 4

Desde luego hay resistencias, pero tengo principios, ideales, no soy un ambicioso vulgar, no luché por uncargo, luché por una transformación y nunca, jamás voy a traicionar al pueblo, no les voy a fallar , afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tlaxcalantongo, Puebla.

Manifestó no tener duda de que su gobierno acabará con la corrupción y, sin endeudar al país, sin aumentar impuestos y sin gasolinazos vamos a hacer que el presupuesto alcance , se maneje con honradez para que se siga empleando en beneficio de la gente.

Que nunca falte el apoyo para los adultos mayores, para personas con discapacidad, que los hijos de las familias de escasos recursos tengan becas para estudiar en todos los niveles de escolaridad y que no importe la condición económica o social de los padres. Que la educación no sea un privilegio, sino un derecho de nuestro pueblo .

Tras recordar al revolucionario Venustiano Carranza, “después de que por la pandemia no pudimos estar en mayo, cuando se cumplieron 100 años de su asesinato en esta comunidad , subrayó que alcanzará el presupuesto para seguir impulsando programas como Sembrando Vida.

Se da preferencia a la gente humilde