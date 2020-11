Algunos creen que exagero cuando subrayo que el explosivo incremento de los embarazos no planeados en adolescentes ha desembocado en una altísima tasa de hijos e hijas que son víctimas de violencia a manos de quienes los deberían cuidar y educar para humanizarlos.

El editorial de La Jornada del 20/11/20 tiene razón: urge afinar la estrategia de seguridad de la 4T, coordinando las acciones de las secretarías del Bienestar, Gobernación y Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Pero considero que mientras no se disuelva el nudo básico del problema, poco se podrá avanzar. El huevo de la serpiente se incuba en la ruptura de lo que he dado en llamar el proceso de humanización que, en su núcleo, se realiza en la relación de niños/niñas con la diada madre/padre. Dicho proceso ha sido roto por las relaciones sociales capitalistas.

A la larga, estas relaciones son autodestructivas, lo cual debería hacer reflexionar a los capitalistas para disolverlas y coadyuvar a crear nuevas relaciones cuyo principal objetivo sea humanizar a todos los integrantes de nuestra especie.

Saúl Renán León Hernández

Exige que existan bonos de despensa

La AFL-CIO central de sindicatos estadunidenses y canadienses siempre se mostró renuente a aprobar un tratado de libre comercio con México, porque perjudicaba a sus socios trabajadores, arrebatándoles los empleos en Estados Unidos, como el caso específico de maquiladoras y la industria automotriz. Hay que recordar a Marx cuando enuncia que El capital no tiene patria en El manifiesto comunista, la AFL-CIO, al mismo tiempo, se mostró solidaria con la clase obrera mexicana por recibir salarios de hambre, que no alcanzan para obtener los satisfactores indispensables de una vida decente, que sólo producen familias desnutridas, con viviendas de vergüenza, con un deficientísimo estatus de educación y proclives a las adicciones como el alcohol y mariguana, justificados por el bajísimo nivel de los salarios, la ansiedad y depresión de obreros y obreras, no hay que olvidar que la economía es la infraestructura de la sociedad. Ante esto hay que presentar una iniciativa de ley para crear bonos de despensa para los trabajadores, lo cual sería por lo menos un acicate en la capacidad de solvencia económica y moral de los sufridos miembros de la clase trabajadora obrera y campesina de México.

Rodolfo Ceballos San Miguel

¿Y las obligaciones de los motociclistas?

En el reglamento de tránsito capitalino se hicieron sujetos de derecho a los conductores de motocicleta, es tiempo de hacerlos sujetos de obligaciones. Es grande el cúmulo de irregularidades que cometen: desde circular a exceso de velocidad entre dos autos en movimiento, rompiendo los espejos de éstos; circular sobre banquetas, en sentido contrario, detenerse sobre las líneas peatonales o, en su defecto, no respetar los semáforos, lo cual se ha vuelto un dolor de cabeza para el resto de los capitalinos. (Carta resumida)

Fernando Quiroz