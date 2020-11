Erendira Palma Hernández

Hace un año Julio González jugaba en la Tercera División de España después de haber salido sin paga del extinto Veracruz, pero la perseverancia, cualidad que aprendió de Oswaldo Sánchez, lo impulsó para buscar oportunidades. Ahora, bajo la playera de Pumas defenderá el arco en el inicio de la liguilla, luego de que una lesión del titular Alfredo Talavera le dio la posibilidad de cosechar el esfuerzo realizado en 10 años de trayectoria.

El momento más complicado de mi carrera fue cuando me quedé sin jugar varios meses, me fui al Praviano, de la Tercera División de España, para mantenerme activo porque no encontré una oportunidad en ese momento, además acababa de nacer mi hijo. Pero ahora estoy con Pumas, quiero responder con buenas actuaciones y seguir aquí por muchos años , aseveró en entrevista con La Jornada.

Julio se formó en las fuerzas básicas de Santos, donde llegó al primer equipo y estuvo atrás del ex seleccionado nacional Oswaldo Sánchez y Agustín Marchesín. No estoy de titular no porque sea un mal arquero, sino porque he estado detrás de grandes porteros, de quienes aprendo, como ahora lo hago con Talavera , señaló.

Con la experiencia dentro de las canchas, González aprendió que el puesto de arquero debe tener mucha paciencia y prepararse aún más que los titulares para responder en el momento necesario. Todos los futbolistas de Primera División tenemos calidad, pero siempre juega uno como guardameta y su carrera suele ser muy longeva , indicó.