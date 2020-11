E

l doctor en historia David Jorge contagia su amor por México y, sobre todo, por su centro de estudios El Colegio de México. Muy joven, delgado, respetuoso, sonriente, parece uno de sus estudiantes. Como muchos europeos, camina de su casa a su centro de trabajo mientras otros acostumbramos tomar el coche sólo para estacionarlo dos cuadras más adelante.

Su disciplina es historia. Ganó el concurso de plaza, con una comisión y un tribunal. Los miembros del tribunal son todos colegas del Centro de Estudios Históricos. Son muchos, tanto mexicanos como extranjeros. Tan sólo en el Centro de Estudios Históricos hay argentinos, colombianos, austriacos, franceses, muchos mexicanos. Tengo miedo de mencionar a unos y no a otros, porque todos son muy reconocidos –se preocupa el doctor Jorge.

–Doctor Jorge, ¿qué ha sido El Colegio de México para usted?

–Llegué en marzo de 2015 a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), después de doctorarme en la Universidad Complutense, en Madrid. Allá hice la licenciatura, maestría y doctorado; atravesé el océano y enseñé un año en una universidad pequeña, prestigiosa y mayoritariamente elitista en Connecticut, pero con un programa de becas que permitía el ascenso social de sus estudiantes. Llegué a México a hacer un posdoctorado en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Históricas. Exactamente un año antes, conocí México por primera vez en mis vacaciones y quedé fascinado por su gente, por la vitalidad en las calles y ese afán de no dejar pasar la vida sino vivirla; una multitud de expresiones culturales que no vi en Estados Unidos. Siempre me adapté muy bien a los lugares de residencia, pero en México me sentí totalmente en casa.

–¿Sólo vivió en la capital?

–Durante esa etapa de dos años en la UNAM fui profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, pero también estuve un año y medio en la Universidad del Mar, en Huatulco, con estudiantes procedentes, en su mayoría, de la costa de Oaxaca. Era un ambiente rural excepcional y muy diferente al de la Ciudad de México.

–También yo, doctor Jorge, conocí esa universidad y el entusiasmo de sus estudiantes.

–La Universidad del Mar se enfoca en la docencia. De sus estudiantes guardo un recuerdo especial; son muy agradecidos; por mi parte, he tratado de seguir ayudándolos a la distancia, apoyándolos con becas, asesorando trabajos, tesis, tanto formal como informalmente; acogiéndolos en México cuando vienen a sus prácticas profesionales.

–Entonces el mar termina siendo un buen maestro…

–Le diría que hay chicos con talento natural que pueden llegar a ser de gran valor para México en el futuro, si se les da el apoyo necesario y que ese apoyo sea a tiempo, no demasiado tarde. Allá, en Huatulco, pude apreciar la ilusión de muchachos al ser los primeros miembros de una familia en llegar a la universidad, el orgullo de la familia por ese hito, los esfuerzos por romper la perpetuación de estructuras sociales, económicas y familiares que representan barreras y que a menudo se perciben como infranqueables.

Le puedo decir que en comparación con universidades europeas y americanas que he conocido, las diferentes universidades mexicanas, la UNAM, la Universidad del Mar y, desde luego, El Colegio de México, hay mayor curiosidad, que es la semilla de cualquier aprendizaje.

–Supongo que en Europa, es enorme el entusiasmo…

–Encontré en México mucha menos apatía que en universidades europeas. Después de mi estancia en Huatulco, estuve unos meses de regreso en España. A finales de 2018, gané la plaza de Historia de Europa en el Centro de Estudios Históricos en El Colegio de México y a principios de 2019 me incorporé. Aquí, soy profesor a nivel doctorado; eso implica enseñar a unos estudiantes en otras etapas vitales e intelectuales diferentes a la licenciatura o donde yo había enseñado en la UNAM y en la Universidad del Mar y, evidentemente, el lenguaje que se maneja es diferente.