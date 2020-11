E

s una forma social de enjuiciar al mundo y no es la razón individual. Es colectiva y nace de las experiencias comunes que, al nombrar, arrojan lecturas políticas. Al sentido común se le han opuesto los fanáticos religiosos, los artistas iluminados, los expertos, los tiranos. A su alcance para las democracias, Hannah Arendt dedicó sus últimos apuntes poco antes de morir durante un brindis en 1975. Para ella, el sentido común existe para rescatarnos de una sociedad de masas, de consumo, que nos separa y aísla: Necesitamos regresar a una vida pública que nos obligue a sopesar y considerar constantemente las cosas desde la perspectiva del otro. El sentido común es político por excelencia . Al contrario del pensar, que es un acto solitario, el sentido común sólo puede existir en relación con los demás y nos liga con el mundo real, cuando se comunica y enjuicia la experiencia común que de él tenemos.

Digo esto porque, en estos tiempos de cambios, el sentido común es indispensable para cerrarle el paso tanto a las mentiras, suspicacias sin datos, prejuicios disfrazados de principios, como a la aceptación sin más de lo real. Su creación parte del principio de que todos los seres humanos tenemos la facultad de hacer juicios sobre lo público basados en nuestras experiencias. Por eso, su historia está ligada a la de las democracias que, en su expansión, fue reconociéndosela a los esclavos, a las mujeres, a los inmigrantes. La opinión no experta está legitimada en lo político, así como en el gusto estético. Es el sustento de lo que conocemos como opinión pública, ese juicio social que se hace con base en principios compartidos y desde un pensamiento comunitario. Quienes hoy no reconocen al sentido común, le niegan a los demás esa facultad que, según ellos, sería de unos cuantos que tienen derecho de opinar porque poseen el saber especializado, sagrado, indebatible. Ellos nos acostumbraron a que la política era una técnica de gerentes, es decir, la negación de lo político. Pero una de las transformaciones de México en estos años de resistencia fue la apropiación por parte de los excluidos del debate público, del derecho a saber y a opinar que implica. Se expresan las diferencias –que provienen de la propia experiencia– y ahora dicen que eso es polarización .