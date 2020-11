Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 21 de noviembre de 2020, p. 13

La Campaña Nacional Sin Maíz no hay País expresó su beneplácito por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no respaldar el anteproyecto de decreto Scherer-Villalobos, el cual no prohíbe el glifosato ni los transgénicos .

Junto con Greenpeace México, resaltó que gracias a la información y a la movilización que desde la ciudadanía generamos, se logró que se diera de baja el decreto Scherer-Villalobos de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), una propuesta contraria a los dichos y declaraciones del jefe del Ejecutivo federal .

Aseguraron que representa el momento histórico para publicar una ordenanza maestra que vaya en línea con las declaraciones del mandatario de prohibir los transgénicos y el glifosato hacia 2024.

Se abre la oportunidad para que exista un decreto presidencial en respuesta a los más de 20 años de lucha campesina, de las comunidades ciudadanas, científicas, académicas y de las organizaciones que han exigido en repetidas ocasiones que se tome acción determinante para la prohibición de transgénicos y del uso del glifosato en el país y en defensa de la soberanía alimentaria nacional , precisaron.