Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 21 de noviembre de 2020, p. 12

Quienes encabezan el movimiento de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) son parte de pueblos originarios, aseguró Filiberto Margarito Juan, concejal del CNI-CIG y representante de la comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México, con lo cual descartó lo expresado por familias indígenas que acampan desde hace tres años a las afueras del predio Roma 18.

En entrevista, admitió que un sector de quienes habitan dicho predio, uno de los cuales exigen al gobierno de la Ciudad de México que sea expropiado para construir vivienda para los otomíes residentes en la capital, no comparte sus propósitos.

Detalló que una parte de ellos son afines al PRI y que se les invitó a participar en el movimiento, pero no accedieron.

Ellos están con partidos políticos, con el PRI. Se nota los que pertenecen al Congreso Nacional Indígena (CNI) y los que no. Nosotros, como parte del CNI, estamos buscando el beneficio para todos, no sólo para un solo grupo, y ellos sí están buscando beneficios personales. Se les invitó varias veces y no quieren venir, pero no porque no vinieron los vamos a excluir o a desalojar de allí. Somos parte de ese mismo pueblo y se está peleando para todos. Les propusimos que camináramos juntos, que lucháramos juntos.

Remarcó que quienes están al frente del movimiento son integrantes de la comunidad otomí, y que una prueba de ello es que siempre son mujeres de la comunidad las que dan las conferencias de prensa.