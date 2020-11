Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 21 de noviembre de 2020, p. 12

En una situación atípica, pero no inédita, la dirección del Instituto Politécnico Nacional (IPN) está vacante. Mario Alberto Rodríguez Casas cumplió tres años como titular de la casa de estudios el 19 de noviembre, por lo que concluyó el periodo para el que fue nombrado por el ex presidente Enrique Peña Nieto en 2017; sin embargo, y aunque se esperaba que a más tardar este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara su ratificación o relevo, el nombramiento del director del Politécnico para el periodo 2020-2023 no fue hecho.

Fuentes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indicaron que el anuncio oficial de la designación se hará en Palacio Nacional en una conferencia matutina del presidente López Obrador la próxima semana.

Por ello, agregaron, no se espera que haya ninguna novedad sobre la designación durante el fin de semana.

La última vez que estuvo vacante la dirección del Poli fue en 2014, cuando no hubo director entre el 3 de octubre y el 19 de noviembre, por la renuncia de Yoloxóchitl Bustamante en medio del movimiento estudiantil de aquel año. A la postre fue sustituida por Enrique Fernández Fassnacht.

En días pasados, el presidente López Obrador indicó que encomendaría al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, la designación del titular del instituto; sin embargo, la Ley Orgánica del Politécnico señala que es el titular del Ejecutivo quien hace el nombramiento.