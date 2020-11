Contamos con información clara de que ya tienen una estrategia muy definida, se van a montar en una estrategia de descrédito contra el gobierno, aprovechando la pandemia, van a hacer campañas abiertas de descrédito. En este pleito electoral que viene, va a ser muy importante la lucha por el sentido común, va a ser interesante la lucha por la verdad, y en este sentido nosotros tenemos que echar mano de nuestras estrategias, tenemos que organizar redes sociales, a nuestra militancia para que trabaje de manera organizada.

También Pedro Miguel reconoció que, en Morena, el periódico fue el vehículo que permitió llevar el mensaje casa por casa. “El partido tiene que hablar y procurar que su palabra llegue a los ciudadanos, porque esto le va a permitir preservar la sociedad que se ha construido con los años y también avanzar no sólo en respaldo al gobierno de Andrés Manuel (López Obrador), sino en la construcción de una democracia horizontal, de una organización social cada vez mayor, de un poder popular cada vez más horizontal.

“Tenemos la tarea inmediata de ganar la elección el año entrante, de superar las mayorías legislativas y de construir en los terrenos locales, tenemos que ganar las gubernaturas, la revolución debe seguir adelante. Estamos viviendo una revolución pacífica, democrática, apegada a derecho, legal, pero es una revolución. Y Regeneración es la gasolina, finalmente creo que esta publicación no debe dejar fuera a nadie del partido, no debe ser un instrumento de grupos, no debe ser un instrumento de personas, no debe estar al servicio de ningún interés particular.”