Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 21 de noviembre de 2020, p. 5

Con todo respeto, no soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón, no soy Peña Nieto, somos distintos y por eso se despiertan pasiones, ataques y se meten hasta en lo personal , pero no pasa nada, hay que tenerle confianza al pueblo, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al advertir que quienes se resisten al cambio buscan restablecer el salinismo como política, lo que representa el modelo neoliberal mexicano .

Ante señalamientos de que su gobierno no apoya a damnificados por las inundaciones, subrayó que a los pobres y necesitados claro que se les atiende , pero ya no a quienes se dedicaban a saquear, a robar , incluidos medios de comunicación.

Manifestó que damnificados son quienes por la transformación que se está llevando a cabo ya no están medrando del presupuesto. Ése es su coraje y por eso se dedican a estarnos atacando, a calumniar todos los días .

Millones están en favor de la transformación