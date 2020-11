Señaló que las telesecundarias y telebachilleratos no han funcionado como debe ser; en varias escuelas ni televisión tienen, faltan maestros coordinadores y ahora con la pandemia hay menos efectividad.

Subrayó que la educación por la televisión o en redes no funciona en ciudades como Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, Los Reyes, entre otras, y menos en los pueblos originarios. Por ello, en asambleas comunales maestros y padres decidieron las clases presenciales en las comunidades, con pequeños grupos y con tareas para realizar en casa .

En la Cañada de los Once Pueblos, en la zona lacustre, Meseta Purépecha y Sierra, los maestros acuden tres o cuatro veces por semana; dividen los grupos para evitar aglomeraciones y toman medidas sanitarias para evitar contagios, aunque sólo funciona en 70 por ciento de pueblos originarios , sostuvo Pável Guzmán, coordinador del CSIM.

Morelia, Mich., Más de 3 mil maestros de las regiones purépecha, nahua, mazahua y otomí imparten clases presenciales, con grupos escalonados para evitar contagios de Covid-19, informó el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), tras señalar que la educación vía electrónica no está funcionando y nunca ha cumplido su responsabilidad en telesecundaria y telebachillerato.

Algunas comunidades prohíben las visitas de foráneos a fin de evitar contagios; cancelaron festivales culturales, como el de Zacán, o el artesanal de Chilchota, las festividades de Día de Muertos en la zona lacustre. Ahora sí hay temor al virus y la gente se está cuidando , apuntó el dirigente del Consejo Supremo.

El jefe de tenencia de Pamatácuaro, Rubén Lemus, expuso que en las escuelas de San Isidro, San Benito y San Antonio los maestros trabajan con medidas sanitarias, porque si al principio no creían en el virus, ahora no hay pueblo purépecha donde no hayan fallecido una o dos personas.

Efraín Avilés, de la comunidad de Nahuatzen, comentó que en la cabecera municipal y en pueblos como Sevina y Comachuen, los docentes atienden a sus grupos de manera directa, porque mucha gente no tiene luz, menos hay televisión o computadora . Destacó que el consejo indígena organiza a maestros y padres de familia para que los niños no pierdan más clases.