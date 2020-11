Saúl Maldonado

Sábado 21 de noviembre de 2020, p. 36

Durango, Dgo., Un grupo de trabajadores de maquiladoras en el estado denunció que durante la emergencia sanitaria estas empresas no han respetado el salario de los enfermos de Covid-19, pues los envían a sus casas, pero no les pagan su sueldo, situación que obliga a los obreros contagiados a regresar a laborar para tener su ingreso salarial.

A nombre del grupo de obreros inconformes, Bertha, quien trabaja en una maquiladora de autopartes, y Guillermina, en otra factoría, exigieron a las autoridades de la Secretaría del Trabajo poner orden y atención en los abusos de las maquiladoras en Durango .

Bertha explicó que ella es sobreviviente de cáncer y usa un medicamento especial porque las quimioterapias le debilitaron sus defensas; sin embargo, se presenta a trabajar como otros empleados diabéticos o embarazadas.

Quieren irse a casa, pues váyanse, pero no recibirán ningún pago si no están en su lugar de trabajo; no les vamos a pagar por estar en casa, así dicen los directivos de las empresas a los trabajadores considerados parte de los grupos vulnerables , acusó.

En caso de tener síntomas, detalló la obrera, la dirección de recursos humanos los envía al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que se hagan la prueba, y en el IMSS sin aplicarles el estudio los envían a su casa por 14 días, y si logran el estudio también los mandan a sus domicilios porque el resultado tarda una semana.

Y entonces, ¿quién nos va a pagar? El IMSS no lo hace, las maquiladoras tampoco, a menos que llevemos una carta de incapacidad que el IMSS no nos entrega, entonces nos vamos a trabajar así como andamos y si nos ven enfermos en la empresa nos mandan a casa, pero no nos pagan , abundó.

La Secretaría del Trabajo, indiferente, dicen