Opinó además que la FMF últimamente ha tomado decisiones que han sido nocivas para el balompié mexicano, como es el incremento de jugadores foráneos, no participar en la Copa América, en la Libertadores; luego se podía pagar para permanecer en la Primera División, en fin, una serie de tonterías que van en detrimento de nuestro deporte. Hay ciertas cosas que se deberían revisar para realmente crecer futbolísticamente .

Por más que haya dicho el TAS que esa determinación estuvo bien, no estoy de acuerdo, me parece absurda, pues al no haber descenso no hay ningún interés en los equipos que van en los últimos lugares de la tabla, como existía anteriormente, y tampoco hay la aspiración de los que militaban en la Segunda División de poder ascender, así ya no le veo caso a la competencia , aseveró.

Ante dicha determinación, los clubes Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdG), Venados de Mérida y Correcaminos, pertenecientes a la hoy extinta Liga de Ascenso, presentaron una controversia ante el TAS para revertir la medida. No obstante, el organismo emitió el pasado jueves su fallo en favor de la FMF.

Rafael Lebrija, ex directivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), calificó de absurda e inexplicable la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de avalar la suspensión del ascenso y el descenso en la Liga Mx, pues consideró que atenta contra el desarrollo del balompié tricolor.

Destacó también que los argumentos que están exponiendo para llevar a cabo esta determinación no son válidos como para que no haya descenso ni ascenso, si eso era precisamente lo que hacía atractiva y entretenida a la Liga Mx. No sé de dónde salió esa idea, seguramen-te de alguno de los clubes que tenían miedo de perder su lugar en el máximo circuito, pero estoy seguro de que es una equivocación total .

El ex directivo apuntó que si la medida “fuera algo tan bueno como dicen, también se adoptaría en ligas de otros países, como Alemania, España, Francia e Inglaterra, pero no, es más, vemos que aún con la pandemia todos han seguido con el mismo sistema. Si el TAS tomó esa decisión, pues que la aplique también en otros torneos y no sólo en México.

Se me hace muy extraña la posición del TAS en este tema. En todo el mundo, a excepción de Estados Unidos, hay descensos, en Sudamérica, Europa, incluso ahí no sólo un equipo pierde la categoría, sino tres, y es el mismo número de los que ascienden, insisto, me parece algo completamente absurdo .