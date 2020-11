Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 21 de noviembre de 2020, p. a12

El mundo de la música de concierto se renueva. Nuevas figuras recomponen el paisaje acústico en una revolución artística que, curiosamente, sigue los protocolos sin romper el orden establecido. Los moldes clásicos obtienen nuevos modelos en una serie de personalidades que iremos desgranando.

Por lo pronto, he aquí a dos jóvenes que toman las riendas: la violonchelista francobelga Camille Thomas y la pianista y compositora rusa Lera Auerbach, relacionadas por la magia de sus discografías que se entrecruzan, veamos de qué manera:

Camille Thomas tiene 32 años y muchos discos compactos en circulación, dos de ellos con el sello mundial más importante: Deutsche Grammophon.

El más reciente, titulado Voice of Hope, fue una batalla titánica, entre otras cosas, porque es uno de los millones de proyectos que agarró la pandemia con los dedos en la puerta. Se titula así porque el compositor turco Fazil Say (Ankara, 1970) escribió para ella un concierto para violonchelo y orquesta con ese nombre, en memoria de los caídos durante los atentados en París y Estambul, hace cinco años exactamente, en noviembre de 2015.

La partitura, una de esas obras de arte imbuidas de aromas de Oriente y Occidente, es una pieza sólida, emocional y fuerte en varios sentidos, entre ellos, la alusión directa a los violentos acompañada por la respuesta: la belleza combate al horror.

De hecho, Camille Thomas tomó desde el principio la frase de Dostoievski para apoyar su proyecto: la belleza salvará al mundo.

Hay un momento en la obra Voice of Hope donde las percusiones hacen sonar los disparos de las metralletas Kalishnikov que aniquilaron inocentes hace cinco años. Algo semejante a las partituras donde Beethoven (La victoria de Wellington), Chaikovski (Obertura 1812), entre otros autores notables, documentaron hechos de pólvora y sangre y suenan en sus partituras las distintas artillerías: en aquellos casos, fusiles y cañones.

Curioso, en los tres casos mencionados, se escucha el paisaje después de la batalla: momentos de paz y quietud con el canto de aves, como documentamos hace pocas semanas respecto de las distintas grabaciones de La victoria de Wellington, de Beethoven, donde la versión de Sir Neville Marriner al frente de su orquesta, la Academy of Saint Martin in the Fields, incluye cantos de aves, además de trotes de caballos y ladridos de perros al amanecer.

El material sonoro de la obra de Fazil Say, Voice of Hope, está armado en los modos antiguos de Mesopotamia. Por cierto, el primer movimiento de la Sinfonía 3, titulada Universo, de Say, se llama así, Mesopotamia, en tanto su primera sinfonía se titula Estambul. El rico repertorio de Say, otro de los artífices de las nuevas figuras del mundo de la música de concierto, tiene aciertos notables como su pieza Thinking Einstein, para piano y orquesta.

El nuevo disco de Camille Thomas tiene como epicentro Voice of Hope, el concierto para violonchelo y orquesta que escribió para ella Fazil Say, y lo enmarca con 10 partituras donde el violonchelo toma la voz (Voice) de la esperanza (Hope), la mayoría de ellas originalmente escritas para la voz humana, ahora en transcripciones para violonchelo.