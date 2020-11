Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Viernes 20 de noviembre de 2020, p. 43

A diario se trasladan en el mundo 1.8 billones de niños de su hogar a la escuela y se calcula que cada día 500 de ellos no regresan a sus casas por causa de un percance vial , de acuerdo con datos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), indicó Fernando Suinaga Cárdenas, presidente de Cruz Roja Mexicana.

En la firma del convenio Seguridad Vial Somos Todos, con la empresa internacional Aleatica para promover la cultura de la seguridad vial en el camino a las escuelas, detalló que en el país los accidentes viales son la primera causa de muerte en los niños de cinco a 14 años .

Expuso que todos los días alrededor de 10 padres de familia sufren la tragedia de perder a un hijo(a) de esa edad en la vía pública a causa de un accidente vial .

En México, como en muchas otras naciones ir a la escuela representa un riesgo de vida, ya sea porque cuando se trasladan a ella no van correctamente sujetos a su autoasiento infantil, adecuado a su talla y peso, o porque son atropellados al momento de caminar por la vía, porque los elementos de la vía no les permiten ser visibles o no existen zonas para cruces seguros .