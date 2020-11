Utilizando cuentas falsas de Twitter, el SutNotimex mantiene una lucha en contra de la dirección de la agencia y todos los trabajadores activos que creen injusto que por 40 personas que no aceptan su liquidación y que, además, son investigadas por corrupción, se mantengan detenidas todas las actividades desde el 8 de junio , indicó.

Sostuvo que el SutNotimex engaña a sus integrantes al hacerles creer que las peticiones que han llevado a la negociación son viables y legales, ya que exigen 223 plazas que ya no existen .

Recordó que Notimex presentó 150 denuncias contra ex trabajadores por el robo de cinco cámaras, 27 celulares, 10 tabletas y cuatro computadoras. Además, reportó la sustracción ilegal de documentos e inició querellas ante la Secretaría de la Función Pública contra la lideresa del SutNotimex, Adriana Urrea; el ex dirigente Conrado García, y otros ex trabajadores.

Subrayó que tanto Notimex como el SiNotimex denunciaron que el líder del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, ha incurrido en intromisión en la huelga que mantiene el SutNotimex .