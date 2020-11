Debemos buscar que se ponga orden al manejo del recurso y no podemos apostar a su privatización , pero, expresó, se podrían dar todos los permisos para instalar plantas cerveceras en el sureste, allá en el Grijalva y en el Usumacinta. Miren cuánta agua, nos afecta el agua por las inundaciones. Pero en el centro del país, en el norte no hay agua y se tiene que garantizar que no falte para uso humano, para la agricultura, y después para la industria .

A nueve meses de la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que hay posibilidades de alcanzar un acuerdo entre las partes en conflicto, pero si no se da, advirtió, le corresponderá a la autoridad competente, a la Secretaría del Trabajo, decidir . Resaltó que la directora de la agencia, Sanjuana Martínez, es una buena periodista y una mujer íntegra, no es deshonesta .

Sobre el conflicto en Notimex, el mandatario señaló que los trabajadores deben ser escuchados, atendidos en sus demandas justas . Es cosa de serenarse todos y llegar a un acuerdo, y yo espero que eso se logre. Si no es así, entonces la Secretaría del Trabajo emitiría una recomendación, un fallo, y lo haría también con apego a la ley y, sobre todo, de acuerdo con la justicia .

López Obrador sostuvo que no se publicará la propuesta de la Sader en el Diario Oficial de la Federación porque la instrucción es no utilizar el glifosato en actividades del gobierno y que Conacyt lleve a cabo una investigación para buscar la manera de sustituirlo . A lo mejor quienes hicieron el proyecto no tomaron en cuenta la definición sobre este asunto . También subrayó: no al maíz transgénico .

Agradece condolencias

Casi al finalizar la conferencia, agradeció a quienes le expresaron su pésame por el fallecimiento de Candelaria Beatriz, la única mujer entre sus hermanos. Duele mucho, era mi única hermana , pero se fue tranquila y está en paz , afirmó visiblemente conmovido en Palacio Nacional. Ya saben ustedes cómo son estas cosas: los familiares, los amigos que se van duelen mucho , aseveró.