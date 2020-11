Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 20 de noviembre de 2020, p. 10

La reforma constitucional para eliminar el fuero al Presidente de la República no está muerta , precisó el coordinador de Morena –la bancada mayoritaria en el Senado– y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.