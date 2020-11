Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 20 de noviembre de 2020, p. 6

Aunque la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, señaló el miércoles que buscará que el edificio de República de Cuba 60 se convierta en un centro manejado tanto por este organismo como por los grupos feministas ocupantes, hasta el momento los mencionados colectivos no han recibido ninguna propuesta formal para ello.

La activista Erika Martínez, una de las participantes en la toma del inmueble, indicó en entrevista con La Jornada que, aunque representantes de la CNDH ya le habían hecho esa oferta de manera verbal hace algunas semanas, no se la han presentado oficialmente ni tampoco han sido respetuosos en su trato con las ocupantes.