Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 20 de noviembre de 2020, p. 3

Salvador Cienfuegos no tiene por qué limpiar su nombre, no existieron pruebas fehacientes que lo inculpen, sostuvo el general en retiro Benito Medina, quien encabeza la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

El representante del PRI elogió la trayectoria intachable de Cienfuegos –quien recuperó la libertad tras una negociación entre funcionarios de Estados Unidos y México, y después de que fue señalado de delincuencia organizada y lavado de dinero en aquel país–, pues siempre tuve el conocimiento, por mis compañeros y por mí, de la trayectoria intachable del ex secretario Cienfuegos, que se basó siempre en el honor y el patriotismo .