l borrador de plataforma electoral 2015, PE15, desechado por AMLO, empieza el capítulo sobre desarrollo económico con una introducción conceptual:

“Las lecciones de la historia son contundentes: la autodeterminación (AD) es requisito del desarrollo. Lo mismo ocurre a nivel individual: la sobreprotección frena el impulso innato al desarrollo de capacidades (C), vuelve dependientes a los menores y atrofia su desarrollo. Algo similar ocurre con los pueblos dependientes. En condiciones de AD, las personas y los pueblos aprenden a hacer lo que tienen que hacer; desarrollan las C que necesitan desarrollar, las C individual o socialmente necesarias. En la segunda mitad de los años 20 del siglo XX nació en México un proyecto de AD nacional (ADN) que duró medio siglo y transformó el país. Pero con la crisis de la deuda y el viraje al neoliberalismo, dicho proyecto fue sustituido por la subordinación global (SG) a partir de 1983. La SG supone plena obediencia a los poderes mundiales y parte de premisas opuestas a las de la AD: si ésta parte de la fe en nuestras propias potencialidades, aquélla supone que dependemos totalmente del capital y tecnología extranjeros. El futuro queda en manos de los poderosos del exterior y del ‘mercado’. La SG, al asumir la inevitabilidad de la dependencia empresarial y tecnológica, impide el desarrollo de la necesidad social de muchas C. La SG es pobreza de espíritu para todos y para la mayoría también pobreza material. A la unidad de necesidades (N) y C Marx le llamó fuerzas esenciales humanas (FEH). Como ser activo, el ser humano sólo puede satisfacer sus N mediante el desarrollo de sus C. Partiendo de la visión de Marx de que la persona rica es la que necesita mucho (en calidad y cantidad) y ha desarrollado sus C en profundidad y en extensión, se puede plantear como elemento constitutivo del florecimiento humano, de la vida plena, el desarrollo de las FEH (o riqueza humana, cuyo opuesto es la pobreza humana)”.

Desde esta visión, continúa la PE15, se define el progreso social como la constitución de las condiciones para el desarrollo irreprimido y rápido de las FEH y el desarrollo económico como subconjunto del progreso social, definido como la creación de las condiciones para el desarrollo irreprimido y rápido de las N económicas y de las C productivas. Entre éstas, son centrales las C para generar, adaptar y asimilar tecnologías (incluyendo las avanzadas) y para crear y gestionar empresas propias que operen esas tecnologías. C empresariales, tecnológicas, de trabajo e intelectuales. La atrofia de capacidades nacionales es el resultado central de la SG; incluso si hay crecimiento, el desarrollo económico es negativo. El crecimiento económico desarrolla las N económicas de la población. Ésta va requiriendo una variedad más amplia y compleja de bienes y servicios (ByS). Para la humanidad en su conjunto, estas mayores N significan mayores C productivas (la otra cara de la moneda). Pero esta ecuación no se equilibra en México. A las mayores N de ByS (celulares, computadoras, Internet) no corresponden mayores C productivas, sino mayor dependencia del exterior. Se amplía así la brecha entre N y C económicas, brecha que se constituye en indicador objetivo de la dependencia. Morena percibe las condiciones de la economía mexicana desde este marco conceptual y propone el camino a seguir. Al mismo tiempo que se remplazó el proyecto de ADN nacional por el de SG, se abrió nuestra economía a las mercancías y capitales del exterior, se desmantelaron las políticas y apoyos que el país proveía a las actividades económicas. Se atrofiaron las C nacionales y, con el TLC y la incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC), se renunció por escrito a buena parte de nuestra soberanía. La PE15 continúa señalando las implicaciones de la SG y apunta una luz al final del túnel: