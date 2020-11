E

ntró en vigor la primera etapa del nuevo modelo laboral (de entrada, en ocho estados de la República), el cual, dijo el presidente López Obrador, representa un cambio profundo, estructural, porque la justicia en el sector va a depender ahora del Poder Judicial e implicará mayor énfasis en la conciliación entre las partes y la democratización sindical , todo ello en el marco de los acuerdos del T-MEC.

Bien, pero como lo advierte la Rayuela jornalera de ayer, no será tan novedoso ni tan justo el modelo de relación laboral si las mismas manos mueven la cuna , es decir, se puede cambiar la ley, pero nada nuevo sucederá si no cambian los operadores y el conflicto de intereses intrafamiliar no se corrige.

Pero si de justicia laboral se trata –en su más amplio concepto–, lo primero a resolver es el desastre que en esta materia dejaron los gobiernos neoliberales, porque dañaron estructuralmente al mercado del trabajo en el país al aplicar como política pública el desplome salarial (alrededor de 80 por ciento de pérdida real de poder adquisitivo), los salarios de hambre, el outsourcing y la informalidad.

Como bien lo advierte el Instituto para el Desarrollo y el Crecimiento Industrial (IDIC), el desarrollo social y económico del país depende de la salud de su mercado laboral. Sin empleo formal bien remunerado no se puede construir un Estado de bienestar. No debe soslayarse que la precarización del mercado laboral inhibe el fortalecimiento del mercado interno: ningún país puede aspirar al desarrollo sin contar con sólidas capacidades productivas endógenas que se traduzcan en un vigoroso consumo privado. Para lograrlo se requiere revertir la precarización del mercado laboral .