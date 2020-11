Trato privilegiado que permitió subir al peñista ex secretario de la Defensa Nacional a un avión rentado y, escoltado por alguaciles, entregarlo en Toluca en menos de 12 horas, lo que le permitió irse a dormir a casa, luego de despachar en 32 minutos los pálidos requerimientos de una aturdida Fiscalía General de la República.

El Senado aprobó ayer, por amplia mayoría, una Ley Federal para la Regulación del Cannabis, la cual permitirá el uso lúdico personal en adultos (con un gramaje y condiciones determinadas) y para fines científicos e industriales. Además, se abre el camino para que puedan ser liberados quienes estén procesados o sentenciados por posesión simple de mariguana. El texto va ahora a la Cámara de Diputados que, de aprobarlo en sus términos, lo convertirá en ley específica y en adecuaciones correspondientes en el Código Penal y en la Ley Federal de Salud. Es un primer paso, plausible, para eliminar el prohibicionismo.

Y mientras, en una escena ridícula, Ru-dolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York y ahora abogado de Donald Trump, ofrecía una conferencia de prensa para insistir en que hubo fraude en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero la noticia destacada en muchos medios de comunicación era que mientras hablaba le corrían por el rostro chorretones de color negro que se supuso provenían de algún tinte capilar o alguna sustancia desconocida que se mezclaba con sudor, ¡hasta el próximo lunes, con la vista puesta en la detención de custodios del penal mexiquense donde la noche del 17 de agosto se reportó el presunto suicidio de una persona acusada de haber asesinado al padre de Luis Miranda Nava, ex subsecretario de Gobernación y compadre de Enrique Peña Nieto, aunque en realidad no se había producido un suicidio sino un crimen por parte de esos custodios, ¿para silenciar algo? ¿O como venganza por orden o pago de alguien?!

