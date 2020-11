E

s una mala noticia para México que el Senado haya aprobado la despenalización de la mariguana para uso recreativo (el reventón) en este país donde un ex secretario de la Defensa acaba de ser liberado por una Corte de Estados Unidos (gracias a una negociación política, no porque los cargos hayan desaparecido) y un ex secretario de Seguridad siga preso, ambos casos relacionados con el tráfico de drogas. Todavía es peor la noticia si la nueva legislación contó con los votos de Morena, el partido en el poder. En cambio, es algo necesario, sano, que se haya despenalizado para uso médico. Ahora, la Ley general para la regulación del cannabis deberá pasar a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes de que finalice la actual legislatura el 15 de diciembre. Morena y sus aliados cuentan con mayoría, lo que lamentablemente facilitará su aprobación. Fue una tristeza: en el Senado, la votación registró 82 votos a favor, 18 en contra y siete abstenciones. Va a crearse un nuevo ente: el Instituto para Volver al Pueblo más Enajenado –o algo así–. Emitirá diversos tipos de licencias para controlar los procesos de cultivo, transformación, venta y comercio internacional de mariguana. En su primer artículo, la ley declara que busca mejorar las condiciones de vida de los mexicanos (sí, ajá) y contribuir a la reducción de la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico . Van contra el curso de la historia nuestros legisladores. En Ámsterdam, la ciudad más avanzada en materia de uso legalizado de la mariguana para fines recreativos, se han venido cerrando los coffee shops donde se vendía libremente en todas sus presentaciones. La drogadiccion, la violencia y las quejas de los gobiernos vecinos hicieron meter reversa a las autoridades locales. Ahora se están abriendo otro tipo de negocios en los lugares donde antes se expendía y consumía droga.

‘Houston, te he perdido…’

EL 8 DE diciembre, el Colegio Electoral deberá declarar formalmente quién ganó las elecciones en Estados Unidos. Mientras tanto, el espec-táculo político es una locura. La poderosa Mesa Redonda de Negocios (equivalente al Consejo Coordinador Empresarial de México) y la Cámara Americana de Comercio han comenzado a instar a Trump a que coopere con la transición. Pero Trump sigue moviéndose como si Joe Biden no tomará posesión, y tiene a su equipo terminando el presupuesto de 2022. Después de haber desestimado repetidos reveses ante los tribunales, ha invitado a legisladores republicanos de Michigan a la Casa Blanca, mientras que sus abogados piden públicamente que ellos y otros funcionarios estatales nulifiquen el voto popular. Para sacarlo de la Casa Blanca, en enero, la fecha de la transición, probablemente Biden necesitará un servicio de mudanza, porque todavía no se lleva ni el vestuario de Melania. Tal vez hasta se requiera la presencia de los sheriffes.